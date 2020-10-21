Elazığ Karakoçan - Diyarbekirspor maç sonucu: 1-2

Doğukent Stadı’nda oynanan ve Malatya Bölgesi Klasman Hakemi Deniz Sercan Akgül’ün düdük çaldığı maça etkili başlayan konuk takım 5. dakikada Muhammed Turantaylak’ın golüyle 1-0 öne geçti. 10. dakikada Elazığ Karakoçan FK, Emirhan’ın golüyle skora denge getirirken, konuk takım 32. dakikada Muhammed’le bir gol daha buldu ve yeniden öne geçti. Elazığ Karakoçan FK Teknik Sorumlusu Önder Çınar yoğun itirazları sonrası tribüne gönderilirken, ilk yarı Diyarbekirspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında karşılıklı ataklar sonuç getirmeyince mücadele konuk takımın 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Elazığ Karakoçan FK kupaya veda ederken, Diyarbekirspor 3. Tura yükseldi.

İHA