Elazığ Karakoçan-Batman Petrolspor maç sonucu: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Elazığ Karakoçan FK, Batman Petrolspor’u ağırladı. Doğukent Stadı’nda oynanan ve Oğuzhan Çakır’ın düdük çaldığı maça iki takım da kontrollü başladı. 14. dakikada Elazığ ekibi, Alper Süren’le net gol fırsatından faydalanamazken, konuk takım ise 38. dakikada Umut Çakar ile gole çok yaklaştı. 44. dakikada Elazığ Karakoçan FK atağında savunmanın arasına atılan topu sağ çaprazda Emirhan, yerden ve düzgün bir vuruşla ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Bu gol aynı zaman da ilk yarının da skorunu tayin etti.

İkinci yarıda hem Elazığ Karakoçan FK hem de Batman Petrolspor net fırsatlar bulmasına karşın müsabakada başka gol olmadı ve Elazığ Karakoçan FK, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Elazığ temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Tur’a yükseldi. Mavi-beyazlılar, bu turda Diyarbekirspor’la karşı karşıya gelecek.

İHA