Elazığ İl Özel İdarespor’da Hakan Acer takımdan ayrıldı

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Elazığ İl Özel İdare’de Başantrenör Hakan Acer ile yollar ayrıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde geride kalan 16 hafta sonunda 12 galibiyet, 4 mağlubiyet alan ve 3. sırada yer alan Elazığ İl Özel İdarespor’da Başantrenör Hakan Acer’le yollar ayrıldı.

Bordo-beyazlı kulüpten açıklamada, “Kadın Basketbol takımımızın değerli Başantrenörü Hakan Acer, her iki taraf açısından da yeni başlangıçlar yapılabilmesi, yeni heyecanlar oluşturulması adına kulübümüzdeki görevinden affını istemiştir. Takımızın sezon başı hedefleri doğrultusunda başına geçen Acer sezon öncesi ilimiz ve bölgemiz adına bir ilke imza atarak Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin iki kupasından biri olan Federasyon Kupası'nı ilimize kazandırmıştır. Değerli Başantrenörümüz Hakan Acer’e ve Yardımcı Antrenör Çağrı Demir’e kulübümüze verdiği hizmetler ve her zamanki yapıcı tutumları için teşekkür eder, bundan sonraki görevlerinde ve basketbol kariyerleri için en içten başarı dileklerimizi sunar, yollarının açık olmasını dileriz” denildi.

Bordo-beyazlı kulüp, Acer’in ayrılmasının ardından takımın başına son olarak Mersin Basketbol’u çalıştıran Güray Kurtuluş’u getirdi.

İHA