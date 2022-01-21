Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Nesibe Aydın’ı ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Elazığ ekibinde yaşanan korona virüs vakalarından dolayı Hatayspor maçı ertelenen Elazığ İl Özel İdare 15. hafta maçıyla yeniden parkeye dönecek. 23 Ocak Pazar günü saat 14.00’da başlayacak olan maça İl Özel İdare spor kompleksi ev sahipliği yapacak.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden bir diğer Elazığ ekibi Elazığ Basketbol Kulübü ise hafta sonu Adana ekibi Atlas Tigers’e konuk olacak. A Grubunda 7’de 7 yaparak yoluna devam eden Elazığ Basketbol Kulübünün 8. haftada Atlas Tigers’le yapacağı maç 22 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Menderes Spor Salonunda oynanacak.