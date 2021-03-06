Elazığ İl Özel İdare-Samsun Canik Belediyespor maç sonucu: 83-34

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, konuk ettiği Samsun Canik Belediyespor’u 83-34 yendi.
Salon: Elazığ İl Özel İdare
Hakemler: Mehmet Şahin, Hande Öztürk, Eyyüp Ayhan
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 21, Naile Çırak 6, Esma Çelen Türk 15, Sera Özelçi 12, Şuğranur Hatice Sönmez 22, Nazlı Güngör 7, Tuğçe Dik
Samsun Canik Belediyespor: Dilan Çalış 8, Nazlı Çalışkan 10, Sıla Şimşek 4, Bilgesu Erduran, Kayra Güler Sağlam 5, Zeynep Sude Kara 1, Zeynep Sina Konuksever 2, Elif Korkut 4, Nurgül Ersoy, Ecem Nazlıcan Mengenecioğlu
1. Periyot: 22-10
Devre: 43-17
3. Periyot: 63-25