Elazığ İl Özel İdare-PAOK maç sonucu: 62-58

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ilk maçında Elazığ İl Özel İdare, sahasında Yunanistan’ın PAOK takımını 62-58 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı, 30 Eylül Perşembe günü yine Elazığ’da oynanacak.
Salon: Çimentaş İl Özel İdare
Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Mlosav Kaludjerovic (Karadağ), Suzana Vujicic (Karadağ)
Elazığ İl Özel İdare: Hatice Sönmez 2, Morgan 20, Pulliam 11, Nisa Yalçın 2, Razheva 16, Toure 8, Melike Yalçınkaya 3, Nuran Tutsak, Hanna Brych, Nihan Dabakoğlu
PAOK: Hollivay 9, Stanley 16, Chairistanidou 2, Makitalo 3, Pavlopoulou 16, Karlafti 10, Stojiljkovic 2, Kilazidou, Katsamouri,
1. Periyot: 23-13
Devre: 43-27
3. Periyot: 53-44