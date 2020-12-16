Elazığ İl Özel İdare - Kayseri Basketbol maç sonucu: 89 - 76

Erteleme maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare evinde Bellona Kayseri Basketbol'u 89-76 mağlup etti. İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk periyodunu konuk takım 18-16 önde kapattı. İkinci periyotta toparlanan bordo-beyazlılar, devreye 43-40 önde girdi. Üçüncü periyotta farkı açan Elazığ ekibi bu çeyreği de 72-56 üstünlükle geçti. Müsabakanın son periyodunda pota altını etkili kullanan B. Elazığ İl Özel İdare parkeden 89-76 galip ayrıldı.

Elazığ ekibinde Nika Baric 26 sayıyla galibiyette başrol oynarken, B. Kayseri Basketbol'da Esra Ural Topuz'un 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

İHA