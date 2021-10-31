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Elazığ İl Özel İdare-İzmit Belediyespor maç sonucu: 83-90

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare’yi 90-83 yendi.

31 Ekim 2021, Pazar 19:05 Son Güncelleme:
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Elazığ İl Özel İdare-İzmit Belediyespor maç sonucu: 83-90

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare’yi 90-83 yendi.

Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Kerem Baki, İzel Deniz Pehlivan, Samet Biner

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 12, Morgan 25, Esma Çelen Türk 5, Pulliam 17, Nisa Yalçın 2, Razheva 6, Brych 7, Nur Nihan Dabakoğlu 7,Melike Yalçınkaya 2

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 19, Gülse Uğur 4, Nuran Tutsak 2, Melisa Korkmaz 4, Nehir Ulufer, Sıla Dikmenoğulları 2, Solopova 10, Emel Sığırcı 2, Fields 14, Mircheva 19, Higgins 14

1. Periyot: 17-31

Devre: 42-55

3. Periyot: 57-77

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