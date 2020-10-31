Elazığ İl Özel İdare - Fenerbahçe maç sonucu: 60-82

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maçta Fenerbahçe ilk çeyreği 18-17 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açan sarı-lacivertliler devreye 37-27 önde girdi. Üçüncü periyotta pota altını etkili kullanan konuk takım bu periyodu da 61-45 üstün tamamladı. Son periyotta da oyun disiplininden kopmayan lider Fenerbahçe, parkeden 82-60 galip ayrıldı. Fenerbahçe’de Sabally 19 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ ekibinde Emma Cannon’un 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Karşılaşmayı Elazığ Valisi Erkaya Yırık ile eşi Ayşe Yırık protokol tribününden takip etti.

İHA