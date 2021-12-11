Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol maç sonucu: 75-92

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, Elazığ İl Özel İdare’ye konuk oldu.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk periyodu 23-20 önde geçti. İkinci periyotta toparlanan Kayseri temsilcisi devreye 53-36’lık üstünlük girdi. Üçüncü çeyrekte dış atışlardan önemli sayılar bulan B. Kayseri Basketbol bu periyodu da 74-56 önde tamamladı. Mücadelenin son periyodunda Elazığ İl Özel İdare farkı kapatabilecek performans gösteremeyince mücadele Kayseri ekibinin 92-75’lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonucun ardından B. Kayseri Basketbol ligdeki ilk galibiyetini alırken, Elazığ İl Özel İdare 7. mağlubiyetini aldı. Kayseri Basketbol adına 30 sayı üreten Egle Sventoraite maçın en skoreri olurken, Elazığ İl Özel İdare’de Melike Yalçınkaya’nın 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Öte yandan mücadeleyi Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da takip etti. (İHA)