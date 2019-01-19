Elazığ İl Özel İdare: 59 - Çankaya Üniversitesi: 72

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 17. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi’ne evinde 72-59 mağlup oldu.

19 Ocak 2019, Cumartesi 18:53
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Elazığ İl Özel İdare: 59 - Çankaya Üniversitesi: 72

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan ve tribünlerin tıklım tıklım olduğu maç dengeli başladı.

Maçın ilk çeyreğini Çankaya Üniversitesi 15-14 önde tamamladı. İkinci periyotta da farkı korumayı başaran Başkent ekibi, devreye 30-27’lik üstünlükle girdi. 3. çeyrekte farkı açan Çankaya Üniversitesi, bu periyodu da 52-41 önde kapattı. Mücadelenin son periyodunda Elazığ İl Özel İdare farkı eritmeyi başaramadı ve salondan 72-59 mağlup ayrıldı. Lider Çankaya Üniversitesi’nde Derin Yaya 24 sayıyla müsabakanın en skorer ismi olurken, Elazığ ekibinde Nihal Demirkol’un 18 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. 

İHA

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