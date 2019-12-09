Elazığ Belediyespor FK - Esenler Erokspor maç sonucu: 1-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 16'ncı hafta karşılaşmasında Elazığ Belediyespor, sahasında Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.

09 Aralık 2019, Pazartesi 20:25
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Elazığ Belediyespor FK - Esenler Erokspor maç sonucu: 1-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 16'ncı hafta karşılaşmasında Elazığ Belediyespor, sahasında Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.

26'ncı dakikada Emre'nin ceza sahası içinden çektiği sert şut az farkla auta çıktı.

50'nci dakikada Metehan, Arif'le girdiği duvar pasının ardından ceza sahası içinde aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşma, Elazığ Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Ali Rıza Altunbakır, Selçuk Kaplan, Yunus Yıldız

ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK: Ogün - Burak Keskin, Arif, Hayrettin, Mazlum, Gökhan (Dk.76 Serhan), Ferhat, Tuncay (Dk.88 Nihat), Metehan, Semih (Dk.64 Cenk), Burak Kavlak

ESENLER EROKSPOR: Özgün - Sinan, Efe, Abdurrahman (Dk.54 Şahin), Alper (Dk.75 Emirhan), Berkay, Erhan, Gökcan, Melih, Emre, Eray

GOL: Dk.50 Metehan (Elazığ Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ogün, Cenk, Ömer (Elazığ Belediyespor) - Alper (Esenler Erokspor)

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