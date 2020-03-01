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Elazığ Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor maç sonucu: 1-0

TFF 3. Lig 2. Grup’un 26. haftasında Elazığ Belediyespor, sahasında karşılaştığı Büyükçekmece Tepecikspor’u 1-0 mağlup etti.

01 Mart 2020, Pazar 23:57 Son Güncelleme:
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Elazığ Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor maç sonucu: 1-0

TFF 3. Lig 2. Grup’un 26. haftasında Elazığ Belediyespor, sahasında karşılaştığı Büyükçekmece Tepecikspor’u 1-0 mağlup etti.

Stat: Gençlik Merkezi

Hakemler: Şevket Teker xxx, Kürşathan Akın xx, Gökhan Özkan xx

Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Emrah Çalışlar xx, Can Morgül xxx, Burak Keskin xx, Mazlum Öndil xx, Cenk Cengiz xx (Nihat dk. 85 ?), Ferhat Canlı xx, Oktay Pop x (Hayrettin dk. 68 x), Metehan Andaç Özlü xx, Furkan Yiğit x (Semih dk. 56 x), Burak Kavlak xx

Büyükçekmece Tepecikspor: Ramazan Evren Üstündağ xx, Özcan Zileli xx, Berkay Ceylan xx, Yunus Yaşar xx, Aykut Sevim xx (Mert dk. 76), Kayhan Arduç xx (Hakan dk. 77), Furkan Zengin xx, Halil İbrahim Pekşen xx (Deniz dk. 86 x), Sefer Kanıtemiz xx, Enes Yılmaz xx, Emre Usta xx

Gol: Can (dk. 90) (Elazığ Belediyespor)

Sarı Katlar: Furkan, Metehan, Cenk (Elazığ Belediyespor), Sefer, Halil İbrahim (Büyükçekmece Tepecikspor)

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