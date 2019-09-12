Elazığ Belediye, Yeşilyurt Belediye’yi farklı geçti

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tur heyecanı devam ediyor... Elazığ Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada Gakgoşlar fırtına gibi esti. 3. Lig temsilcisi 2 takımın mücadelesinde oyuna etkili başlayan Elazığ Belediyespor, henüz 2. dakikada Arif Şahin’in golü ile adeta maça 1-0 önde başladı. Bu dakikanın ardından oyunu rakip sahaya yıkan Elazığ ekibinde sahneye Serhan Yılmaz çıktı. 24 yaşındaki forvet, 17, 20 ve 34. dakikalarda attığı gollerle hattrick yaptı ve konuk ekibi soyunma odasına 4-0 önde götürdü.

Skoru Metehan belirledi

Serhan’ın golleri ile farkı açan Doğu ekibi ikinci yarıda da oldukça rahat bir oyun sergiledi. Maçın kontrolünü baştan sona elinde tutan Elazığ Belediyespor’da 64. dakikada Metehan Özlü attığı golle maçın skorunu belirledi: 0-5. Bu sonucun ardından Gakgoşlar adını bir üst tura yazdırırken, Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor 2. turda kupaya veda etti.

STAT: Yeşiltepe

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Sedat Etik, Erol Ernek

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: Cihat- Enes Filiz, Erdinç Mergen, Fatih Gürden, Ali Kemal Başaran (Dk.46 İbrahim Tokay), Mehmet Avcı (Dk.46 Selim Dağ), Erhan Gözetlik, Serkan Sarıkaya, Bedirhan Danışmaz (Dk.39 Ramazan Çavuş), Abdulvahap Kaya, Hüseyin Ekici

ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Ogün Karakaya - Burak Keskin, Muhammet Can Öztürk, Serhan Yılmaz (Dk.72 Gökhan Aydaş), Arif Şahin (Dk.58 Ferhat Canlı), Hayrettin Cengiz, Mazlum Öndil, Cenk Cengiz, Tuncay Fındıkçı, Metehan Andaç Özlü (Dk.67 Semih Ekmen), Burak Kavlak

GOLLER: Dk.2 Arif Şahin, Dk.17, 20, 34 Serhan Yılmaz, Dk.64 Metehan Andaç Özlü (Elazığ Belediye Spor Futbol Kulübü)