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Elano'dan Galatasaray itirafı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Elano Brumer, sarı kırmızılılara transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Elano, "Her şey bir gecede oldu. Menajerim aradığında evdeydim, otelde benimle görüşmek isteyen bir Türk'ün olduğunu söyledi. Gece yarısıydı. Şehir merkezine yaklaşık yarım saatlik mesafede oturuyordum. Görüşmeye gittiğimde tanıştığımız kişi 'Hadi Türkiye'ye gidelim' dedi" sözleriyle süreçten bahsetti.

16 Nisan 2021, Cuma 12:50 Son Güncelleme:
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Elano'dan Galatasaray itirafı

Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Elano Brumer, sarı kırmızılı kulübe transfer sürecini Four Four Two'ya anlattı. 

Elano konuyla ilgili, "Her şey bir gecede oldu. Menajerim aradığında evdeydim, otelde benimle görüşmek isteyen bir Türk'ün olduğunu söyledi. Gece yarısıydı. Şehir merkezine yaklaşık yarım saatlik mesafede oturuyordum. Görüşmeye gittiğimde tanıştığımız kişi 'Hadi Türkiye'ye gidelim' dedi. 'Sakin ol, eşimle konuşmalıyım. Çocuklar için iyi bir okul bulmalıyım' dedim. Ancak her şeyi onlar halletti. Ertesi gün anlaşma açıklandı. Belli şartlar vardı ama hızla halledildi" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray macerası 1,5 sezon sürdü

Brezilyalı eski futbolcu, 2009 yılında Manchester City'den 7 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı kırmızılılarda bir buçuk sezon kalan Elano, 2011 devre arası transfer döneminde ülkesine dönüp Santos'a imza atmıştı.

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