El Clasico’da yeni tehlike!

Sadece İspanya’da değil, tüm dünyada merakla beklenen Barcelona ile Real Madrid arasında 18 Aralık Çarşamba günü oynanacak El Clasico öncesi yeni bir tehlike daha gündeme geldi...

Hatırlanacağı gibi İspanya Ligi’nde iki takım arasında nefes kesecek karşılaşma, 26 Ekim’de oynanacaktı. Ancak Barcelona’nın da içinde bulunduğu Katalonya Bölgesi’nde bağımsızlık isteyen 9 politikacı için İspanya Mahkemesi’nde yaklaşık 10 yıllık hapis cezaları verilmesi sonrası şehir karışmıştı.

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu binlerce insan, sokakları adeta savaş alanına çevirmişti. Futbol Federasyonu da güvenlik endişesi sebebiyle her iki kulüple görüşerek, dev maçı 18 Aralık’a almıştı.

Tekrar alevlenecek...

Ancak önümüzdeki hafta Nou Camp’ta oynanması beklenen karşılaşma öncesi Barcelona’da yatışan olayların tekrar alevleneceği öğrenildi. Tüm dünyanın gözünün çevrileceği maç gününde tepkilerini dile getirmek isteyen grupların, yerel saatle 16.00’da stadın etrafında toplanarak, protesto gösterileri yapacakları bildirildi. Binlerce protestocunun, sosyal medya üzerinden gösterilere katılacaklarını belirttikleri konuşuluyor.