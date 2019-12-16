El Clasico 18 Aralık 2019 akşamı TSİ ile saat 22.00'de oynanacak. İki takım 10 yıl sonra ilk kez aynı puanda dev derbiye çıkacak. Barcelona ve Real Madrid bu sezon 16 hafta geride kalırken 35'er puan toplarken Barcelona +23 gol averajı ile lider konumda bulunuyor.

Futbolseverlerin merakla beklediği dünyanın en büyük futbol rekabeti El Clasico 18 Aralık Çarşamba 22.00’de naklen ve sadece D-Smart ve D-Smart Go’da yayınlanacak.Dünya futbolunun iki devi Barcelona ile Real Madrid’i karşı karşıya getirecek El Clasico çarşamba akşamı oynanacak. LaLiga’da 10 yıl sonra ilk kez iki takım aynı puanla El Clasico’ya çıkacak. Sociedad deplasmanında 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Griezmann ve Suarez’in golleriyle 2-1 öne geçmeyi başaran Barcelona, Alexander Isak’ı durduramamış ve 1 puana razı olmuştu. Haftanın kapanışında Mestalla’da maçın son anlarına 1-0 mağlup durumda giren Real Madrid ise Benzema’nın golüyle 1 puanı kurtarmayı başarmıştı.

Gol krallığı yarışı da yaşanacak

Futbol tarihinin en çok merak edilen maçı öncesinde iki tarafında 35’er puanı bulunuyor. Tarafların en önemli gol umutları Messi ve Benzema’nın da 12’şer golü var ve krallık yarışında iki isim zirveyi paylaşıyor. Kariyerinde 25 El Clasico oynayan Messi, bu maçlarda 18 kez ağları havalandırırken, Uruguay’lı Suarez, 10 El Clasico’da 9 gole imza attı. Barcelona’nın hücumdaki diğer ismi Griezmann ise kariyerinin ilk El Clasico heyecanını bu maçla yaşayacak. Real Madrid cephesinde ise Benzema’nın hücum hattında partnerlerinin kim olacağı merak ediliyor. Büyük maçları seven Bale, genç yıldızlar Rodrygo ve Vinicius Jr, yeni transfer Jovic ve tekniğiyle ön plana çıkan Isco, Zidane’nin alternatifleri. Hücumcular kadar iki tarafın kalecileri de maçta ön planda olacak isimler konumunda. Ligin en iyi pas isabet oranına sahip kalecisi Ter Stegen ile onu takip eden Courtois takımları adına kilit rol oynayacak.

Futbolun gala gecesinde çarşamba akşamı D-Smart 77. Kanal Spor Smart ekranlarında yıldızlar geçidine hazır olun. El Clasico Özel programıyla 21.00’de başlayacak futbol resitali, 22’de dev maçın ardından 00.00’da maç sonu programıyla gece yarısına kadar sürecek. Herkesi gala gecesine davet ediyoruz, unutmayın bu sadece futbol değil, bu LaLiga!

YAYIN PROGRAMI – 18 ARALIK ÇARŞAMBA

21.00 EL CLASICO ÖZEL PROGRAMI ( 77. KANAL SPOR SMART ) + D-SMART GO

22.00 EL CLASICO ( BARCELONA – REAL MADRID ) ( 77. KANAL SPOR SMART ) + D-SMART GO

00.00 EL CLASICO ÖZEL PROGRAMI ( 77. KANAL SPOR SMART ) + D-SMART GO