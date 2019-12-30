İspanya Liga Endesa'nın 15. haftasında El Clasico heyecanı yaşandı.

Barcelona, sahasında ağırladığı ezeli rakibi Real Madrid'i 83-63 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Bu sonuçla Barcelona, 15. maçında 12. galibiyetini alarak ezeli rakibiyle galibiyet sayılarını eşitleyerek zirvenin ortağı oldu.

İki takım arasında Real Madrid'in ev sahipliğinde oynanan EuroLeague mücadelesini ise Real Madrid, 86-76'lık skorla kazanan taraf olmuştu.

Ligde Barcelona'nın kazanmasında en büyük pay sahibi isim 20 sayıyla maçın en skoreri olan Nikola Mirotic'ti. Uzun yıllar Real Madrid forması giymiş olan Mirotic, Barcelona ile elde ettiği bu galibiyetin ardından maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Katalan ekibinde Malcolm Delaney de karşılaşmayı 14 sayıyla tamamladı.

13 sayıyla oynayan Trey Thompkins dışında çift haneli skorlara çıkan başka oyuncusu olmayan Real Madrid'de ise Jaycee Carroll 9, Walter Tavares 8 sayı üretti.