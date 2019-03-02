Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde Barce﻿﻿﻿lona ile Real Madrid arasında El Clasico heyecanı yaşandı.

17 Şubat'ta İspanya Kral Kupası'nda karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinden 94-93'lük skorla galip ayrılan Barcelona, kupanın da sahibi olmuştu.

Real Madrid'in ev sahipliği yaptığı Kral Kupası'nda ezeli rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Barcelona, EuroLeague'de ise konuk ettiği rakibini 77-70'lik skorla bir kez daha mağlup etmeyi başardı.

EuroLeague'de üst üste 4. maçını kazanan Barcelona, toplamda da 24. maçında 15. galibiyetini alarak 4. sıra için yarış verdiği temsilcimiz Anadolu Efes'le galibiyet sayısını eşitledi.

Real Madrid, 24. maçında 6. yenilgisini alarak lider temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun 3 galibiyet farkla arkasında kaldı.

Barcelona'da Ante Tomic 22 sayı, 13 ribaunt ile maça damga vururken Thomas Heurtel de 17 sayı, 10 asist ile öne çıktı. Kyle Kuric ise kenardan gelerek 17 dakikada 15 sayı üretmeyi başardı.

Real Madrid'de Rudy Fernandez 15 sayıyla takımının en skoreri olurken Anthony Randolph 12, Jaycee Carroll 10 sayıyla oynadı.