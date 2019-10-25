El Clasico mahkemelik oldu!

İspanya Futbol Federasyonu, Barcelona ile Real Madrid arasında 26 Ekim Cumartesi günü Camp Nou'da oynanması gereken El Clasico'yu Katalonya bölgesinde çıkan sokak olayları nedeniyle erteleme kararı almış ve müsabakanın yeni tarihini 18 Aralık Çarşamba olarak belirlemişti. La Liga yönetimi ise bu kararı mahkemeye taşıdığını duyurdu.

La Liga'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada maç tarihlerinin belirlenmesinin kulüplerin yetkisinde olmadığı vurgulanırken mevcut durumda El Clasico mücadelesinin Kral Kupası maçlarıyla aynı tarihlere denk düşeceği ve bu durumun da elde edilecek gelirleri azaltacağı savunuldu. İspanyol yargısının bu itiraza nasıl bir cevap vereceği ise büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler