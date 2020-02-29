El Clasico günü geldi çattı

Real Madrid ve Barcelona bir kez daha kozlarını paylaşacak. 182 ülkede, 650 milyondan fazla futbolsever televizyonları karşısına geçecek.

La Liga'da oynanacak 180. El Clasico öncesi istatistiklerde eşitlik var. Real Madrid ve Barcelona 72'şer kez galip geldi, 35 maçta eşitlik bozulmadı.

İspanya Ligi'ndeki puan durumu El Clasico'ya yine heyecan katıyor. İki futbol devi 25 haftası geride kalan La Liga'nın zirvesinde yalnız rekabet ediyor. Barcelona 55 puanla lider, Real Madrid 53 puanla ikinci sırada yer alıyor. En yakın takipçileri Atletico Madrid ve Sevilla'nın ise 43'er puanları var.

Barcelona, İspanya Ligi'nde 33 kez mutlu sona ulaşan Real Madrid'e, son yıllarda yakaladığı başarılı grafikle yaklaştı. Katalan ekibinin 26 şampiyonluğu bulunuyor. Farkı 7'ye indiren bordo mavililer, bu yıl yeni bir şampiyonluk hedefliyor.

Real Madrid ise, evinde oynayacağı maçta, ezeli rakibinden liderliği kapmak istiyor.

La Liga'daki son 11 El Clasico'nun 8'ini kazanan Barcelona'nın en büyük kozu 18 golle krallık yarışını önde götüren Lionel Messi.

Son 2 resmi maçını kaybeden Real Madrid'te ise gözler takımın en skorer ismi Karim Benzema'nın üzerinde olacak.

Dev maç öncesi Real Madrid'de Marco Asensio ile Eden Hazard, Barcelona'da ise Luis Suarez, Ousmane Dembele, Sergi Roberto ve Jordi Alba'nın sakatlıkları bulunuyor.

Kaynak: TRT SPOR