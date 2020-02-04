El Bilek Ağrısına Ne İyi Gelir? Spor Yapılmalı Mı? Nasıl İyileşir?

Sporcuların sıklıkla şikayet ettiği ve herkesin yaşayabileceği ek bilek ağrısı, birçok nedene bağlı meydana gelebilir. El bileği ağrıları ortaya çıkılması durumunda, yapılması gerekenlerin bilinmesi çok önemlidir. El bilek ağrıları durumunda ne yapılması gerekiyorsa, buradan açıklamaya çalıştık.

El Bilek Ağrısı Neden Olur?

El bilek bölgesinde yaşanan ağrılar bazen dayanılmaz boyutlara ulaşır. Yaşanan ağrıların birçok nedeni olduğu göz önüne alındığında, tedavisinin de buna göre yapılması gerekir. Özellikle, ağırlık yaparken yapılan hatalar, el kontrolünün tam sağlanamaması, el bilek ağrısının nedenleri içerisindedir. El bilek ağrısının meydana gelmesinin bazı nedenleri şöyledir.

Kireçlenme: Kadınlarda daha sık görülen kireçlenme durumu, el bileğinde ağrıların temel sebepleri arasındadır. Genellikle kalsiyum eksikliklerine bağlı gelişir. Kireçlenme durumunda, el bileklerinde şişlik meydana gelir. Üzerine basıldığı gibi ağrı oranı yükselir.

Tendon İltihaplanması: El bileğindeki tendonların iltihaplanması sonucunda meydana gelebilir. Başparmak köküne kadar ağrı yaşanabilir.

Bilinçsiz Spor Hareketleri: Teknik yollar bilinmeden yapılan sporda, el bileklerinde zedelenmeler yaşanabilir.

El bilek ağrıları, genelde bilinçsiz spor ve ellerin çok çalıştırılmasından dolayı meydana gelir. Kişinin el bilek ağrısında yapabilecekleri şunlardır.

El Bilek Ağrısı Nasıl İyileşir?

El bileklerinde oluşan ağrıların nedenleri birbirlerinden farklıdırlar. Kimi ağrılar, ağırlık çalışmasından olurken, kimileri daha ciddi sorunların habercisi bile olabilir. O yüzden ağrıda doktora başvurmak, yapılabileceklerin ilk sırasında yer almalıdır. El bilek ağrısı hafif şekilde oluşmuşsa bunun için bazı yollar denenebilir.

Buz Uygulaması: El bilek ağrılarında buz uygulamasının yapılması, ağrının dinmesini sağlayabilir. Bölgede buzun maksimum 15 dakika bekletilmesi gerekir. Ağrı fazlalaşırsa uygulama derhal bırakılmalıdır.

Bandaj Sarılabilir: El bileklerindeki ağrıların azaltılması için bir diğer yol, bandaj sarma işlemidir. Bandaj sarılırken çok sıkılmamasına dikkat edilmelidir.

Tenis Topu Sıkma: Çok fazla zorlamadan tenis topunun sıkılması için bölgenin daha iyi olmasını sağlar.

El bilek ağrısının çok fazla olması halinde hiç zaman kaybı yapmaya gerek olmadan, uzmanlara başvurulmalıdır. Hekimlerin verecekleri tedavi uygulamaları ile el bilek ağrısı sorunu giderilebilir.

El Bilek Ağrısı İçin Spor Yapılmalı mı?

El bilek ağrısında spor yapılıp yapılmaması hususunda dikkat edilmesi gereken, yapılan tetkik işlemleridir. Eğer spor yapmak için engel bulunmuyorsa, spor yapılabilir. El bilek ağrılarında, uzman doktorlar genellikle spordan bir süre uzak durulmasını tavsiye edebilirler. Tabi bu sporcular için geçerli bir durumdur.

Kişi spor yapmıyor, ağır işler yapıyorsa, doktor tavsiyesine dikkat edilmelidir. El bilek ağrılarının bir kısmının giderilmesi için spor yapılabilir. Bunlar genellikle hafif şekilde meydana gelen ağrılardır. Özellikle çeşitli egzersizler yapılarak, bölgedeki ağrılar azaltılabilir. Tenis topu sıkma bunlardan biridir. Fakat öncelik her zaman doktora başvurmak ve tavsiye almak olmalıdır.

El Bilek Ağrısı Tedavisi

El bilek ağrısının kesin tedavisinin başlatılabilmesi için en önemli şey, tetkiklerin tam yapılmasıdır. Teşhis konulduktan sonra doktor tarafından tedavi yöntemleri başlatılabilir. El bileği ağrısında tedavi, neden belirlenmediği sürece uygulanmaz. Neden net olarak belirlendikten sonra, el bilek ağrısı tedavisi uygulanmaya başlar.

Tedavi seçenekleri arasında, ilaçlı yöntemler olduğu gibi hafif ağrılarda egzersizler önerilebilir. Kişinin kendi başına el bileğini çeşitli ilaçlarla tedavi etmeye kalkışmaması gerekir. Çünkü bilinçsiz tedavi daha kötüsüne neden olabilir. Tedaviyle birlikte uzman doktorların önerebileceği bazı durumlar şöyledir.

- Ağırlık çalışmaları yapılıyorsa, 1-2 hafta bunlardan uzak durulması. (Tedavi bitene kadar olabilir.)

- Ağır işler yapılıyorsa dinlenme için 3-5 günlük istirahat önerilebilir.

- Kişinin el bileklerini daha az kullanması, mümkünse hiç kullanmaması.

Bu öneriler, doktor inisiyatifindedir. Başka öneriler de yapılabilir. Doktor uyarıları dikkate alınmalıdır.