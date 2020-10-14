Dünya Kupası 2022 Elemeleri'nden heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Güney Amerika ülkelerinden Ekvador ve Uruguay dün gece Estadio Rodrigo Paz Delgado Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Ekvador, Uruguay karşısında 4-2 kazandı .Ev sahibinin golleri Caicedo, Estrada (2) ve Plata'dan gelirken, Uruguay'ın gollerini ise Darwin Nunez ve Atletico Madrid'in flaş transferi Luis Suarez kaydetti.

Valencia'dan direkt etki

Fenerbahçe 'ye bedelsiz olarak transfer olan ve Süper Lig 'de de Erol Bulut'un ilk 11'de sık sık sanş verdiği Enner Valencia, Uruguay karşı oynanan maçta kaptan çıktı. Yıldız golcü, bir asiste imza attı ve bir golün de hazırlayıcısı olarak dikkatleri üzerine çekti.







