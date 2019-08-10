Ekuban’dan muhteşem start

Bordo-Mavililer’in Ganalı golcüsü Caleb Ekuban, 5 Nisan’da Antalyaspor karşısında 4-1 kazanılan mücadelede bir gol atarak Trabzonspor forması altında son golünü kaydetti. Aradan geçen 125 gün içerisinde 25 yaşındaki yıldız, bir türlü skora katkı yapamadı. Ekuban, önceki gün Avrupa Ligi’nde Sparta Prag ile oynanan karşılaşmada bu gidişata ‘dur’ dedi. Trabzonspor, Çekya ekibi karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahneye Ganalı yıldız çıktı. 25 yaşındaki golcü, önce 84. dakikada Sosa’nın kullandığı frikikte harika bir vuruş yaptı ve farkı 1’e indirdi. Kariyerinde ilk kez! Ekuban, 89’da ise yeniden sahneye çıktı. Ganalı futbolcu, iki kişi arasından attığı şık pas ile topu yeni transfer Sörloth ile buluşturdu. Norveçli de skoru 2-2’ye getirdi. Böylece Ekuban, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asist ile tamamladı. Böylece 25 yaşındaki yıldız, Trabzonspor kariyerinde ilk kez bir karşılaşmada hem rakip fileleri