Lige verilen arada Gana Milli Takımı’na giden ve perşembe günü Trabzon’a dönebilen Caleb Ekuban, müthiş bir geri dönüş yaptı. Abdullah Avcı yönetiminde sadece 2 antrenmanda yer alabilen yıldız futbolcu, istekli görüntüsüyle formayı kaptı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Ekuban, 23. dakikada Abdülkadir Ömür’ün asistinde ağları havalandırdı. Bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandıran Ekuban, Afobe’ye de bir pozisyonda mükemmel pas vermesine rağmen takım arkadaşı bu fırsatı kullanamadı. Maça orta sahanın önünde başlayan, sonrasında forvete geçen Ekuban, son bölümlerde ise kanatta oynadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, yoğun bir tempodan gelip 90 dakika görev alan Ekuban’ı maçın ardından özel olarak tebrik etti.

‘Çok mutlu oldum’

Maçın ardından konuşan Ekuban, “Her şeyden önce bugün kazanmak çok önemliydi. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes büyük fedakarlık yaptı, sonuna kadar konsantre şekilde mücadele etti” dedi. Golünü anlatan Ganalı yıldız, “Gol sevincimde aklıma ilk gelen şeyi yaptım. O an çok mutluydum. Takımıma yardımcı olduğum için sevinçliyim” ifadelerini kullandı.



