Ekuban’a 9 milyon Euro

Fırtına’nın 1 milyon Euro’luk opsiyonunu kullanarak sezon başında Leeds United’tan bonservisini aldığı Caleb Ekuban, ciddi bir sakatlık geçirmesine rağmen bu sezon Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Lazio ve Glasgow Rangers’ın ciddi şekilde ilgilendiği Ekuban konusunda İskoç basını bir haber yaptı. Buna göre Steven Gerrard’ın çalıştırdığı Glasgow, sezon sonunda Ekuban için 9 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdı.

İnternet sitesinde bir de anket açılırken, bu maliyetle 25 yaşındaki forvetin transferinin istenilip istenilmediği taraftarlara soruldu. Glasgowlu futbolseverlerin yüzde 53’ü, 9 milyon Euro’luk rakamı yüksek buldu. Ekuban, bu sezon çıktığı toplam 25 resmi maçta 8 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koydu.