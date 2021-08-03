Trabzonspor ’da takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren ve bir süredir adı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ile anılan forvet oyuncusu Caleb Ekuban, transferine resmiyet kazandırmak için şehirden ayrıldı. Kulüp tarafından izin verilen Ekuban’ın Trabzon’dan ayrılarak İstanbul’a gittiği ve buradan da İtalya’ya hareket edeceği belirtildi.

TRABZON KAP'A BİLDİRDİ

Trabzonspor, İtalyan kulübü Genoa ile Ekuban transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.Yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor 2.1 milyon Euro kazanacak

Genoa, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ekuban için, Trabzonspor'a Ekuban için 1.8 milyon Euro + 300 bin Euro bonus ödeyecek. Ayrıca Ekuban her yıl için 1.5 milyon Euro net kazanacak.