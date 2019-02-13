Ekuban: Trabzon en iyisini hedefler

Süper Lig’i değerlendiren Ganalı oyuncu, “Ligin kalitesi beni şaşırttı. İngiltere’ye benzeyeceğini tahmin ediyordum ama teknik, taktik ve mücadele açısından beklediğimden daha zorlu bir lig” dedi.

Trabzon’da kalmak istediğini vurgulayan Ekuban, “Performansım henüz yüzde 60’larda. Ancak her geçen gün daha iyi olduğumu biliyorum. Sezon sonunda sözleşmem sona eriyor. Kulübüm benimle devam etmek isterse çok mutlu olurum. Ben burada devam etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. İnsanların dışarda kendisini Onazi ile karıştırdığını söyleyen golcü oyuncu, “İlk zamanlar Onazi olmadığımı anlatmaya çalışıyordum ama daha sonra Onazi gibi davranmaya başladım” ifadelerini kullandı.



