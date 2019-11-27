Sezona müthiş başlayan Ekuban, 11 Eylül’de idmanda yaşadığı talihsiz pozisyon sonrası tarak kemiğini kırmıştı. Genç forvet başarılı ameliyatın ardından 2 aylık bir tedavi süreci geçirirken, ağrılarını tamamen atlattı.

Ayağında herhangi bir problem kalmayan Ganalı futbolcu, dünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Herhangi bir kilo fazlası da olmayan Ekuban, pazar günü oynanacak kritik Galatasaray mücadelesinde kadroda yer alacak. 2.5 ay sonra bir lig maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşayan Ekuban, antrenmanın ardından Trabzon’da berbere gitti ve Galatasaray hazırlıklarına başladı! Kaleci Uğurcan Çakır, saçını kestiren Ekuban’ın fotoğrafını ‘maç traşı’ mesajıyla sosyal medyadan paylaştı.

Kulüpten de özel video

Trabzonspor Kulübü de dün gerçekleştirilen antrenman sonrası oyuncusunun sahalara döndüğünü hazırladığı video klip ile taraftarlarına duyurdu. “Sayılı günlerdir geride kalan. O geri döndü.#CalebEkuban” etiketiyle oyuncunun sakatlandığı an ve antrenmandaki görüntüsü paylaşıldıtı.