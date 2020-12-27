Ekuban Galatasaray maçını kaçırdı

Trabzonspor’da, geçen haftaki Hatayspor maçına göre zorlu Galatasaray karşılaşmasında tek değişiklik vardı. Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Caleb Ekuban’ın yokluğunda sağ kanatta Yusuf Sarı’ya görev verdi. Hazır olup olmayacağı merak konusu olan Ekuban, Sarı-Kırmızılılar'a karşı kadroda yer almadı. Bordo-Mavililer'de kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate’nin yanı sıra, koronavirüs testi pozitif çıkan Abdülkadir Ömür de mücadelelede sahne alamadı.

Yusuf çıktı, Afobe girdi

Bu sezon 9 karşılaşmada kadroya giren Yusuf Sarı, ilk kez 11’de Ekuban'ın yerine sahaya çıktı. Ancak Yusuf, ilk yarıda oyunda çok etkili gözükmedi ve ataklarda da takımına gereken katkıyı yapamadı. Avcı, etkisiz kalan Yusuf'u 67. dakikada kenara aldı ve yerine Benik Afobe'yi soktu.