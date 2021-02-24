Ekstrem sporlar nelerdir? Ekstrem sporlar hakkında önemli bilgiler

Ekstrem sporlar, genel olarak aksiyon ve macera seven kişilerin tercih ettiği spor dalları arasındadır. Özellikle aşırı riskli ve zor olan bu spor dalları kişilere bolca adrenalin yaşatmaktadır.

Ekstrem sporlar nelerdir?

Ekstrem sporlar birçok farklı şekilde yapılabilir bunlar deniz içerisinde, ormanda veya dağlarda yapılabilir. Bu sporların oldukça dikkatli ve sürekli yapılması gerekmektedir. En çok bilinen ekstrem spor dalları ise şu şekildedir;

Kanatlı Tulum Uçuşu

Serbest Akrobasi

Buz Tırmanışı

Uçurtma Sörfü

Helikopterli Kayak

Volkan kayağı

Dağ Bisikleti

Mağara dalışı

Cliff Diving

Wingsuit’ ismi verilen özel bir tulum aracılığıyla, hava akımının insan vücudunu kaldırmasıyla yapılan bir spor. İlk kere 90’larda üretilmeye başlanan bu elverişli tulumlar, bacakların arasında ve kolların altında bir yüzey yaratarak, sanki bir kanat vazifeyi görüyor. Bu tulumların uçan sincaplardan esin alınarak planlandığı söyleniyor.

Paraşüt sayesinde yapılabilen bu spor için, öncesinden iyi bir deneyime sahip olmanız gerekmektedir. Tecrübesi olmayan kişiler için bu spor son derece zordur. Fiziksel hareketleri ve paraşüt hakimiyetini kısıtlaması sebebiyle en riskli sıçrayış kabul edilmektedir.

Serbest Akrobasi

İnsan vücudunun marifetlerini, hudutları zorlayarak ve en yararlı biçimde kullanıp, süratli ve en tesirli şekilde hareket ettiren bir spor cinsi Parkour. Bu sporu yapan erkeklere ‘Traceur’, bayanlara ise ‘Traceuse’ denmektedir.

Buz Tırmanışı

Buz tırmanışı, kaya tırmanışından doğan bir etkinlik olmasına karşın, tırmanış usulleri birbirinden çok değişik. Son derece riskli ve kaygan yüzeylerde yalnızca çivili botlar, buz kazmaları ve ipler sayesinde durulabiliyor.

Uçurtma Sörfü

Uçurtma sörfü, yamaç paraşütü, jimnastik, cambazlık ve rüzgar sörfü gibi birbirinden değişik etkinliklerin sentezinden oluşan bir spor. Suda yapılan öbür spor cinslerinden en büyük farkı, uçurtmayı dikkatli kullanmanız ve ona hakim olmanız gerekmektedir.