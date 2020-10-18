Trabzonspor geçen sezon başında oludğu gibi bu yıl da eksikler nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Sosa, Sörloth ve Novak'ın ayrıldığı Bordo-Mavili ekipte bu isimlerin yerlerine yapılan transfer henüz aynı etkiyi yaratamadı. Uyum sürecini atlatmaya çalışan Karadeniz ekibini sakatlıklar, cezalar ve koronavirüs de etkiledi. Bir türlü ideal kadrosuyla sahaya çıkamayan Trabzonspor dün akşam da mecburen rotasyon yaparak çıktı Başakşehir karşısına.

Taşlar yerinden oynadı

Hücum organizasyonunun üzerine kurulduğu Ekuban ve Nwakaeme sakatlıkları nedeniyle forma giyemediler. Ayrıca ön liberoda oynayan ikiliden Flavio cezası nedeniyle yoktu, Abdulkadir Parmak da bir yakını koronavirüse yakalandığı için filyasyon sürecinde bulunduğundan dün akşam forma giyemedi. Oyun planının 4 önemli isminin yokluğu taşları fazlasıyla yerinden oynattı. Sağ kanat başlayan Abdülkadir forvet arkasına geçerken, Baker ise daha geriye çekildi. Ön liberoda sağ bek orijinli Kamil Ahmet oynadı. Rakip kaleden uzaklaşınca hücumda etkisi azalan Baker, savunmadan çıkarken kaptırdığı topla Bordo- Mavililer'in geriye düşmesine neden oldu. Eksikler Bordo-Mavililer'in kritik karşılaşmada 3 puan kaybını beraberinde getirdi.

Kâbus devam ediyor

Geçen sezon pandemi sürecinin ardından iç sahada oynadığı 3 maçta da kazanamayan ve şamipyonluktan olan Trabzonspor bu yıl da Medical Park'ta zorlanıyor. Sahasında 3. maçı oynayan Karadeniz ekibi, Beşiktaş'tan sonra Başakşehir'e de kaybetti, sadece Yeni Malatya'yı yenebildi.





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