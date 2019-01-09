Eksik Olympiacos, Baskonia'yı uzatmada geçti: 91-87

Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde Olympiacos, sahasında konuk ettiği Baskonia'yı uzatma periyodu sonunda 91-87 mağlup etmeyi başardı.

09 Ocak 2019, Çarşamba 01:21
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Eksik Olympiacos, Baskonia'yı uzatmada geçti: 91-87

Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde Yunan devi Olympiacos, İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk etti.

İlk çeyreği 20-22 üstün kapatan Baskonia, ilk yarı sonunda da 43-47 önde olan taraftı.

Üçüncü çeyrekte farkı daha da arttıran Baskonia, son çeyreğe 55-62 önde girmeyi başardı.

Son çeyrekte Olympiacos, farkı azaltsa da maçın son bölümünde avantaj hala Baskonia'nın elindeydi. Fakat ev sahibi ekip, 3 saniye kala Kostas Papanikolaou'nun üçlüğüyle durumu 80-80'e getirdi ve maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatma periyodunu seyircisi önünde iyi oynayan Olympiacos, normal sürenin büyük bölümünü önde götüren Baskonia'yı 91-87 mağlup etmeyi başardı.

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