Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde Yunan devi Olympiacos, İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk etti.
İlk çeyreği 20-22 üstün kapatan Baskonia, ilk yarı sonunda da 43-47 önde olan taraftı.
Üçüncü çeyrekte farkı daha da arttıran Baskonia, son çeyreğe 55-62 önde girmeyi başardı.
Son çeyrekte Olympiacos, farkı azaltsa da maçın son bölümünde avantaj hala Baskonia'nın elindeydi. Fakat ev sahibi ekip, 3 saniye kala Kostas Papanikolaou'nun üçlüğüyle durumu 80-80'e getirdi ve maçı uzatmaya taşıdı.
Uzatma periyodunu seyircisi önünde iyi oynayan Olympiacos, normal sürenin büyük bölümünü önde götüren Baskonia'yı 91-87 mağlup etmeyi başardı.