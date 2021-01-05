Eksik Kasımpaşa tutunamadı

İç sahada Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden, deplasmanda 87. dakikasına 3-2 geride girdiği Trabzonspor mücadelesinden 4-3 galip ayrılarak dikkatleri çeken Kasımpaşa son dönemde eksikler nedeniyle zorlanıyor. Dün akşam Fenerbahçe karşısına Paşa, savunma, orta saha ve hücum hattında olmak üzere 6 eksikle çıktı. Stoperler Jeanvier ile Tarkan, sakatlıkları sebebiyle oynamadı. Orta sahada Hajradinovic sakatlığı, Aytaç Kara da cezası nedeniyle kadroda yoktu. Sağ kanat Gilbert Komson ve attığı 4 golle Hodzic ile birlikte en skorer isimlerinden Koita tedavileri sürdüğü için forma giyemediler.

Sadece 1 puan aldılar

Fenerbahçe karşısında önemli eksiklerle oynamanın yükünü kaldıramayan Kasımpaşa ilk yarıda 2 gol yediği karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı, üst üste 4. maçından galibiyet çıkaramadı. Denizli’yi evlerinde 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmadan sonra, Yeni Malatya’ya deplasmanda kaybeden Lacivert-Beyazlılar, evinde de Gaziantep FK’ya kaybetmişti. Geçen hafta ise Başakşehir önünde 90+2’de yedikleri golle galibiyetten oldular.