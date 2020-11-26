Eksik kadrolu Efes Kızılyıldız önünde

Dunston, Micic, Beaubois, Pleiss ve Yiğitcan gibi eksiklere rağmen Lacivert-Beyazlılar galibiyet arayacak. Milli takımda forma giyecek 5 oyuncudan da yoksun idman yapan Efes'te coach Ergin Ataman, “Kadromuzdaki birçok eksik oyuncu ve şu an takımımızdaki aktif dört Kovid-19 hastası yüzünden oluşan tedirginliğimize rağmen sahada her zamanki gibi sistemimizi uygulayıp kazanmak istiyoruz. Umarım Euroleague bu sezon tüm takımların sağlıklı ve eşit şartlarda oynadığı ve sahada hak edenin kazanacağı şekilde sonuçlanır” dedi. Bu arada maçı eksik olan Efes, oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.