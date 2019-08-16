Eksik ama inançlı Kartal

Beşiktaş sezonu zorlu bir rakiple açıyor... Siyah- Beyazlılar yarın deplasmanda Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Kırmızı-Beyazlı takım yaptığı transferlerle dikkat çekerken, Cumhuriyet Kupası’nda Fenerbahçe’yi yenmiş, sonuçtan çok oynadığı futbolla alkış almıştı. Abdullah Avcı ve ekibi, Yiğidolar’ı tüm yönleriyle analiz ederken, en büyük sıkıntı önemli isimlerin yokluğu. Burak Yılmaz ve Karius kesin yok. Tedavisi süren Gökhan, Ljajic ve Dorukhan’ın durumu ise belirsiz.

Yeniler oynayacak

Kartal’ın hocası Avcı, sahaya nasıl bir 11’le çıkacağını düşünüyor. Her ayrıntıyı hesaplıyor. Başarılı teknik adam, takımdaki tüm sıkıntılara rağmen eldeki oyuncularına güveniyor. Yeni transferler Boyd ve Victor Ruiz’i 11’de sahaya sürecek olan Avcı, Rebocho ve Douglas’a da ‘hazır olun’ talimatını verdi.

Orhan Yıldırım