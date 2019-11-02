Ekrem Öztürk, bronz madalya kazandı

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, bronz madalya elde etti.

02 Kasım 2019, Cumartesi 22:00
- A +
Ekrem Öztürk, bronz madalya kazandı

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, bronz madalya elde etti.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Lodovika Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, İsrailli Maksym Vysotskyi ile karşılaştı.

Rakibini 9-0 yenen milli güreşçi, bronz madalya kazandı.

Ekrem Öztürk, ilk turda Moldovalı rakibi Artium Delenau’yu 8-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Çinli Heifeng Zhang’ı 8-3 yenerek çıktığı yarı finalde büyüklerde dünya üçüncüsü Japon Shota Ogowa’ya yenilmişti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...