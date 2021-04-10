Ekrem Memnun: Şimdi her şey bizim kontrolümüze döndü

ING Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Pınar Karşıyaka’yı 94-92 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başantrenörü Ekrem Memnun, kendileri için çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Her galibiyete, her sayıya ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Memnun, şöyle konuştu:

"Karşıyaka çok iyi bir basketbol takımı, maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Oyuncularımı kutluyorum, maçın ruhu var, sıkıntılı maç oldu, oyun kurucumuz 4 faul oldu. Ama çok önemli bir galibiyet aldık. Bundan sonraki iki haftaya, olmak istemediğimiz yerden bir an önce kurtulmak için daha umutlu bakacağız. Şimdi her şey bizim kontrolümüze döndü. Umut ediyorum istediğimiz gibi bitireceğiz."