Ekrem Kurt 22. ölüm yıldönümünde anıldı

27 Şubat Çarşamba günü düzenlenen anma törenine; TJK Yönetim Kurulu Genel Koordinatörü Dr. Ender Aydıner, Genel Müdür Yardımcısı Murat Kuluöztürk, Eğitim Merkezi Müdiresi Zeynep Haldan Postalcı, Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Bercis Merdanoğlu, Danışman Süleyman Akdı, Kurt Ailesi, Eğitim Merkezi öğretmenleri ve öğrencileri ile kulüp personeli ve sevenleri katıldı.

Ekrem Kurt'un anıldığı törenin açılış konuşmasını Eğitim Merkezi Müdiresi Zeynep Haldan Postalcı yaptı.

Postalcı'nın konuşmasından sonra, söz alan Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi öğrencileri, Ekrem Kurt'un hayatından kesitler, elde ettiği başarılar, meslek aşkı ve disiplini ile neden örnek alınması gerektiğini vurguladılar.

Anma töreninde efsane jokeylerden Apranti Eğitim Merkezi Danışmanı Süleyman Akdı da söz alarak Ekrem Kurt’la ilgili önemli anekdotlarını dile getirdi ve anılarını paylaştı.

Merhum Ekrem Kurt'u bir kez daha saygı ile anıyor, Allah’tan rahmet diliyoruz.