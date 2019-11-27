Ekrem Dağ ve Pierre Webo, Başakşehir'de

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, yardımcı antrenörlük görevi için Ekrem Dağ ve Pierre Webo ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

27 Kasım 2019, Çarşamba 06:01
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Ekrem Dağ ve Pierre Webo, Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Stjepan Tomas’tan boşalan yardımcı antrenörlük görevi için Pierre Webo ve Ekrem Dağ ile anlaştı.

Yapılan açıklamada, “10 kez Avusturya Milli Takımı forması giyen 38 yaşındaki Ekrem Dağ, ülkemizde ve Avusturya liginde forma giydi. Kamerun milli formasını 58 kez terleten 37 yaşındaki Pierre Webo ise Uruguay, İspanya ve Türkiye liglerinde forma giydi. İki teknik adama da kulübümüze hoş geldin diyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Başakşehir’de Abdullah Avcı ile birlikte Beşiktaş’a giden, ancak kısa süre sonra ayrılan Orhan Ak’ın da geri döneceği iddia edildi.

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