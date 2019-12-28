Ekranı kırık eli açık

Liverpool’un başarısındaki en önemli pay sahiplerinden biri olan ve haftalık 200 bin Euro kazanan Sadio Mane, gösterişten çok insanlara yardım etmenin yollarını arıyor.

Mane’nin, standart kablolu iphone kulaklığı ve kırık ekran koruyucusuyla kullandığı telefonu, sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

Ülkesi Senegal’de halka sürekli yardım yapan Mane, daha önce verdiği bir röportajda, “Neden 10 tane Ferrari, 8 tane pırlanta saat, 2 tane uçak isteyeyim? Bir zamanlar açtım ve tarlada çalışmak zorundaydım. İnsanlara destek olmak beni mutlu ediyor” demişti.