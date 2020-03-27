THY EuroLeague 2017 Final Four’un MVP’si Ekpe Udoh, EuroLeague severleri, özellikle de Fenerbahçelileri heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli pivot, kişisel ınstagram adresinden EuroLeague’de oynadığı maçların fotoğraflarını paylaştı ve “Geriye dönme zamanı! Ya bu takımla ya da başka bir Avrupa takımıyla!” yazdı.

Önceki günlerde tecrübeli oyuncunu Çin'deki takımına geri döndüğü ve 14 gün boyunca Jeremy Lin ile birlikte karantina altında kalacağı belirtilmişti. Bu mesajın ardından Fenerbahçeli taraftarlar bir hayli heyecanlanacak gibi duruyor.

Fenerbahçe‘de geçirdiği iki sezonda EuroLeague’in en önemli oyuncularından biri olan Udoh, 2017’de sarı-lacivertlilerin kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.



