Yeni sezonda NBA'den ayrılarak Beijing Ducks'ın yolunu tutan ikili Ekpe Udoh ve Jeremy Lin herkesi çok şaşırtmıştı. İki tecrübeli oyuncu, Corona virüs olayları yaygınlaşınca ülkeyi terk etmişlerdi.

Udoh ve Lin, Emiliano Carchia’nın haberine göre geri dönüş kararı aldı. Basketbolcular, Nisan ayının ortasında devam etmesi beklenen sezon için geri dönüş kararı aldılar. Oyuncular, takıma yeniden katılmadan önce iki haftalık karantinada tutulacaklar.

Udoh'un ayrılık haberleri sonrası Avrupalı basketbolseverler kendisini yeniden EuroLeague'de görebileceklerini ummuştu.