Gelecek sezon ne yapacağı merakla beklenen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ekpe Udoh kararını verdi. Yıldız oyuncunun gelecek sezon tarihi bir kontratla Çin'de forma giyeceği öğrenildi.

Yıldız basketbolcu , Çin Ligi’nden Bejing Ducks ile 1 sezonluk sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Tekrar Fenerbahçe ile dirsek temasında bulunan aynı zamanda bir çok Euroleague takımının da hedefinde bulunan Udoh, istediği kontratı Avrupa'da bulamayınca ve Sarı Lacivertli ekibin de Lauvergne'i takımda tutması sonrası yönünü Çin'e çevirdi.

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