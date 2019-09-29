Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor: 1-2

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Altınordu'yu 2-1 yenerek çıkışa geçen Osmanlıspor, deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'u da aynı skorla mağlup ederek seri başlattı. Ankara ekibi maçın 7'nci dakikasında Beykan ile perdeyi açtı. Menemen'de Taşkın 56'da penaltı atışından yararlanamazken, Erdem 70'te tabelayı 2-0'a getirdi. Menemenspor 87'nci dakikada Mustafa ile umutlansa da 3 puanı alan taraf Osmanlıspor oldu.

7'nci dakikada Osmanlıspor öne geçti. Sağ kanattan Ali Eren'in pasını ceza alanında iyi kontrol eden Beykan yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

15'inci dakikada Osmanlıspor gole yaklaştı. Mehmet'in kullandığı serbest vuruşta top üst direkten döndü.

41'inci dakikada Alberk soldan ortaladı, Trtovac'ın kafa vuruşunda top kaleci Ahmet'te kaldı.

49'uncu dakikada Alberk'in pasında Ali Özgün vurdu, Osmanlıspor savunmasından Atakan topu çizgiden çıkarıp büyük tehlikeyi önledi.

55'inci dakikada Menemenspor penaltı kazandı. Ceza alanında Oğuz'un müdahalesiyle Ali Özgün yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi.

56'ncı dakikada Taşkın'ın penaltı vuruşunu kaleci Ahmet kurtardı.

70'inci dakikada Osmanlıspor farkı 2'ye çıkardı. Ali Eren'in sağdan yerden pasında Erdem topu boş kaleye gönderdi: 0-2.

87'nci dakikada Menemenspor umutlandı. Mehmet soldan ceza sahasına girip arka direkteki Mustafa'ya pasını aktardı. Mustafa'nın gelişine şutunda top yerden filelerle buluştu: 1-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Osmanlıspor, deplasmanda Menemenspor'u 2-1 mağlup etti.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Uygar Bebek (xx), Ali Tuna (xx)

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (x) - Canberk (x), Trtovac (xx), Ali Keten (x), Alberk (xx), Taşkın (x) (Dk. 75 Hüseyin x), Muhammed (xx), Mustafa (xx), Halil İbrahim (x) (Dk. 46 Tayfun x), Sangare (x) (Dk. 68 Mehmet x), Ali Özgün (x)

OSMANLISPOR: Ahmet (xxxx) - Ali Eren (xxxx), Atakan (xxx), Blagojevic (xxx), Oğuz (xx), Hasan (xxx), Okan (xxx) (Dk. 82 Tamer), Halil (xx) (Dk. 90 Barış), Beykan (xxx) (Dk. 78 Mertan x), Ayuk (xx), Erdem (xxx)

GOLLER: Dk. 7 Beykan, Dk. 70 Erdem (Osmanlıspor) - Dk. 87 Mustafa (Menemenspor)

SARI KARTLAR: Mustafa, Muhammed (Menemenspor) - Hasan, Oğuz, Ayuk, Beykan, Ahmet, (Osmanlıspor)