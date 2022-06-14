İSTANBUL, (DHA)- Kızılcahaman MTB Cup Ulusal Dağ Bisiklet Yarışması’nda Genç Kadın kategorisinde Büyükçekmece’yi temsil eden Ekin Ereke, bu yıl da şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen Kızılcahamam MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. Ekin Ereke Genç Kadın kategorisinde birinci olurken, U-23 Kadın kategorisinde ise İrem Özdemir üçüncülük kürsüsüne çıkma başarısı elde etti.

“BÜYÜKÇEKMECE’NİN GURURUSUNUZ”

28 Mayıs’ta kayıtların alınması ve halk bisiklet turunun düzenlenmesinin ardından başlayan yarış, 29 Mayıs 09.00'da Soğuksu Milli Parkı’nda verildi. 159 sporcunun katıldığı organizasyonda, Büyükçekmece Belediyesi bisikletçileri Ekin Ereke Genç Kadın kategorisinde birinci olurken, U-23 Kadın kategorisinde ise İrem Özdemir üçüncülük kürsüsüne çıkma başarısı elde etti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Ereke ve Özdemir’i elde ettikleri başarı için kutlayarak, her iki bisikletçinin Büyükçekmece’nin gururu olduklarını söyledi.