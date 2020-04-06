Ekin Beril Kimdir?

1993 yılında dünyaya gelen Ekin Beril çok küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeye başlamıştır. Çanakkale doğumludur ve üniversite eğitimine kadar yaşantısını Çanakkale’de sürdürmüştür. Babası ve annesi mühendistir. İstanbul’da üniversite döneminde bar vb. mekanlarda sahne almış ve şarkı söylemiştir.

Evde amfi, mikrofon ve org olduğunu küçükken bunlara o dönemde aşırı ilgi duyduğunu ve müziği ilk başlarda hobi olarak gördüğünü belirtmiştir.

Ekin Beril 2015 yılında ise profesyonel olarak Bengü’nün vokalistliğine adım atmış ve müziği hayatının bir parçası olarak görmeye başlamıştır.

Müzik severler tarafından ilk olarak İnstagram ve diğer sosyal medya hesaplarında sadece dudaklarının göründüğü ve şarkılar söylediği videolar ile tanınmıştır.

Özellikle Ben Nasıl Büyük Adam Olucam, Shape Of You, Düşünme Hiç, Bırak Kadının Olayım, Budapest, Overload, Gelsin, Elephant Gun, Dantel gibi şarkılara yapmış olduğu cover’lar ile büyük beğeni toplamıştır.