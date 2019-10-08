Eker I Run’da sağlıklı yaşam için koştular

‘Eker I Run 2019 Koşusu’, Bursa’da yapıldı. Eker firması tarafından ‘Sağlıklı Yaşam İçin Koş’ sloganıyla düzenlenen ve 2 bin 500’ü aşkın sporcunun katıldığı koşu Uludağ’ın bin 810’luk rakımında 42K Maratonu ile başladı.

Merkez Nilüfer ilçesindeki Eker Meydanı’nda son bulan yarışlarda, 42K Maratonu’nda erkekler birincisi 2 saat 47 dakika 38 saniyeyle Necati Aktaş, kadınların birincisi ise 3 saat 44 dakika 35 saniyeyle Aslı Gümüş oldu.

Etkinlikte, 500’i aşkın 6-12 yaşlarında çocuk sporcunun katılımıyla Bursa-Orhaneli yolunda Paten Yarışı yapıldı.