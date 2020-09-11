Eker I Run, spor tutkunlarını sanal koşuda bir araya getirecek

İlk yılından beri “Sağlıklı yaşam için koş!” mottosuyla 7’den 70’e her yaştan katılımcıyla gerçekleşen koşu ile bu sene katılımcılar, fiziksel olarak aynı ortamda olunamasa da, istenirse aynı mesafeleri farklı yerlerde, birlikte kat edilebileceğini gösterecek. Pandemi dönemine özel katılımcıların içlerindeki spor tutkusunu, enerjiyi, iyiliği, heyecanı açığa çıkarmaları için hazırlanan motivasyonlarla “içinde var, açığa çıkar” söylemiyle de gerçekleştirilecek organizasyon; salgın döneminde açık havada spor yapmanın önemine, sağlıklı yaşama ve bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesine vurgu yapacak.

Sporcular, dünyanın her yerinden koşuya katılabilecekler

www.ekerkosu.com adresinden ücretsiz kayıt yaptıracak olan sporcular, 1-4 Ekim tarihleri arasında dünyanın herhangi bir yerinde açık havada koşarak organizasyona katılabilecek ve sağlıklı yaşamak için sporu hayatının merkezine koyan kişilerle ortak bir hedefi paylaşarak, sağlıklı yaşamın engel tanımadığını vurgulayacaklar. Koşucular, Eker I Run 2020’de 2K, 5K, 15K, 42K, Minik Adımlar ya da Paten Yarışı seçeneklerinden birini ya da birkaçını tercih edebilecek.

Seçtikleri yarış tipindeki parkuru tamamlayan sporcular, GPS özelliği olan bir spor sağlık uygulamasından aldıkları sonuçları 5 Ekim 2020 Pazartesi gününe kadar www.ekerkosu.com adresine yükleyerek sıralamadaki yerlerini görebilecekler.

Ayrıca sonuç gönderen sporcular arasında yapılacak çekilişte, kazanan sporculara çeşitli sponsor ödülleri de hediye edilecek.

Katılımcılar yarış deneyimini kişiselleştirebilecekler

Eker I Run 2020, katılımcılara koşu deneyimini kişiselleştirmek adına önemli bir fırsat da sunacak. 1-4 Ekim tarihleri arasında kendi parkurlarını ve yarış saatlerini belirleyecek olan koşucular, ayrıca kendilerine iletilen göğüs numaralarını da diledikleri gibi tasarlayabilecekler.

Yardımseverlik Koşusu üçüncü yılında

Eker I Run 2020’ye ücretsiz kayıt yaptıracak olan sporcular, geliri STK’lara aktarılan anı madalyası ve anı tişörtlerine de sahip olabilecekler. Koşucular, anı tişörtleri ve madalyalardan diledikleri miktarda satın alarak arkadaşlarına ve aile üyelerine de hediye edebilecekler.

Ayrıca Eker I Run 2020’da “Adım Adım – İyilik Peşinde Koş” platformu ile birlikte yarışın en önemli etkinliklerinden biri olan Yardımseverlik Koşusu da üçüncü kez düzenlenecek. Koşucular, Adım Adım platformundan seçtikleri bir STK için bağış yapabilecek ve bir bağış kampanyası oluşturabilecek.

Geçtiğimiz yıl Yardımseverlik Koşusu’nda 11 STK’dan 381 koşucu ve 3.790 bağışçının bir araya gelmesi ile birlikte 441.242 TL bağış toplanmıştı. Organizasyon tarihinde bir rekor olan bu miktar ile Eker I Run koşusunda kampanya açan STK’ların toplumsal değer yaratan projeleri için kaynak yaratılmıştı.

Eker I Run, spor yaparak sağlıklı kalmayı ve spor ile iyiliği aynı platformda buluşturmak isteyen herkesi www.ekerkosu.com adresinden kayıt olmaya, sanal koşu festivalinin bir parçası olmaya davet ediyor.