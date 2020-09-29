Eker I Run Sanal Koşu Deneyim Haftası: 28 Eylül-7 Ekim 2020

28 Eylül’de başlayan festival haftasında, 4 günlük Eker I Run Sanal Koşu etkinliğinin yanı sıra, her yaştan katılımcıların keyifli vakit geçirmesini sağlayacak pek çok online içerik de olacak.

7 Ekim’e kadar devam edecek Eker I Run Sanal Koşu Deneyim Haftası’nın programı şu şekilde:

Sanal Yarış Festivali başladı!

İlk yılından beri “Sağlıklı yaşam için koş!” mottosuyla 7’den 70’e her yaştan insana hitap eden Eker I Run, bu yapısını sanal organizasyonda da korumayı sürdürüyor.

Tüm hafta boyunca sürecek festivalde; sporcular, yeni başlayanlar ve elbette çocuklar için çok özel online içerikler paylaşılacak. Bu içeriklerde ise doğru koşu teknikleri, genel yaşam ipuçları ve sağlıklı beslenme gibi çeşitli konularda birbirinden değerli bilgiler yer alacak, aynı zamanda Yardımseverlik Koşusu düzenleyen STK’lar da projelerini tanıtacak. Festival içerikleri ve bu içeriklere dair detaylı bilgiler hafta boyunca https://ekerkosu.com/tr/eker/sanal-kosu-festivali adresinde yer alacak. Canlı sohbetler ise Youtube/Eker İyi Ki Var kanalında yayınlanacak.

Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker Güryel ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ın açılış konuşmaları ile başlayan festivalde hafta boyunca yarış beslenmesi, bağışıklık sistemimizi güçlendiren besinler ve probiyotikler, yardımseverlik koşusu, 3 saatten az nasıl maraton koşulur, Yüreğinle Ömür Boyu Koşmak gibi sağlık ve iyilik dolu içerikler olacak.

1-4 Ekim – Eker I Run Sanal Koşu Günleri

Eker I Run 2020’de bu sene katılımcılar, fiziksel olarak aynı ortamda olunamasa da, istenirse aynı mesafeleri farklı yerlerde, birlikte kat edilebileceğini gösterecek.

Pandemi dönemine özel katılımcıların içlerindeki spor tutkusunu, enerjiyi, iyiliği, heyecanı açığa çıkarmaları için hazırlanan motivasyonlarla “içinde var, açığa çıkar” söylemiyle de gerçekleştirilecek organizasyon; salgın döneminde açık havada spor yapmanın önemine, sağlıklı yaşama ve bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesine vurgu yapacak.

www.ekerkosu.com adresinden ücretsiz kayıt yaptıracak olan sporcular, 1-4 Ekim tarihleri arasında dünyanın herhangi bir yerinde açık havada koşarak organizasyona katılabilecek ve sağlıklı yaşamak için sporu hayatının merkezine koyan kişilerle ortak bir hedefi paylaşarak, sağlıklı yaşamın engel tanımadığını vurgulayacaklar.

Koşucular, Eker I Run 2020’de 2K, 5K, 15K, 42K, Minik Adımlar ya da Paten Yarışı seçeneklerinden birini ya da birkaçını tercih edebilecek.

2 Ekim - Kral Şakir’in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu Eker I RUN’da

Uluslararası çizgi film kanalı Cartoon Network’te kendi adıyla yayınlanan çocuk animasyon dizisinin başkahramanı Kral Şakir, Eker I Run Sanal Koşu etkinliklerinde Minik Adımlar Etabı ile çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

1-4 Ekim’de Eker I Run koşusunda çocuklar Kral Şakir Minik Adımlar Etabı ile koşacaklar. Bununla birlikte koşuya kayıt yaptıran minik adımlardan isteyen katılımcılar Kral Şakir’in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu’na Kral Şakir ile ilgili merak ettiklerini sorabilecekler. 2 Ekim 2020 saat 18:00’de Varol Yaşaroğlu çocuklardan gelen soruları canlı yayında cevaplayacak.

1-5 Ekim - Sanal Koşu sonuçlarının gönderilmesi

Seçtikleri yarış tipindeki parkuru tamamlayan sporcular, GPS özelliği olan bir spor sağlık uygulamasından aldıkları sonuçları 5 Ekim 2020 Pazartesi gününe kadar www.ekerkosu.com adresine yükleyerek sıralamadaki yerlerini görebilecekler.

Ayrıca sonuç gönderen sporcular arasında yapılacak çekilişte, kazanan sporculara çeşitli sponsor ödülleri de hediye edilecek.

6-7 Ekim - Yarış sonrası kutlama ve ödül töreni

Eker I Run Sanal Koşu Günleri’nin ardından katılımcılar, kaslarını yine festival içerikleri eşliğinde hep birlikte soğutacaklar. Tüm dereceler resmi olarak belirlenecek ve kazananlar sanal ödül töreninde açıklanacak.

Yardımseverlik Koşusu üçüncü yılında

Eker I Run 2020’de yarışın en önemli etkinliklerinden biri olan Yardımseverlik Koşusu da “Adım Adım” ile birlikte üçüncü kez düzenlenecek. Koşucular, İPK - İYİLİK PEŞİNDE KOŞ (ipk.adimadim.org) Platformu'ndaki STK projelerini inceleyerek, gönüllerine dokunan birini seçecek ve kendi kampanyalarını oluşturduktan sonra da çevrelerinden STK adına bağış toplayabilecekler.

21 Eylül'de başlayıp, 19 Ekim'de sona erecek Eker I Run Kampanyası'nda bağış toplayabilmek için şu linkten işlem yapılabilecek:

https://ipk.adimadim.org/etkinlikler/projelistesi?...

Ayrıca dileyen katılımcılar, 2020 yılının sanal koşusunu daha sonra da hatırlamak ve ödedikleri tutarın belli bir kısmını STK’lara bağış olarak aktarmak için 7.Eker I Run Koşusu t-shirt ve madalyasını satın alabilirler.

Geçtiğimiz yılki Adım Adım Yardımseverlik Koşusu’nda 11 STK adına koşan 381 koşucu ve 3.790 bağışçının bir araya gelmesi ile birlikte 441.242 TL bağış toplanmıştı.

Organizasyon tarihinde bir rekor olan bu miktar ile Eker I Run Koşusu’na özel kampanya açan STK’ların toplumsal değer yaratan projeleri için kaynak yaratılmıştı. 2020 yılında yardımseverlik koşusunda toplanacak bağış tutarlarında yine rekorlar kırılması bekleniyor.

Eker I Run'a özel projesi bulunan Adım Adım bünyesindeki 13 STK ile birlikte yüzlerce koşucu, iyilik peşinde koşacak

Ankara Beysukent Rotary Kulübü Derneği, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV), İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği (İHÇED), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Koruncuk Vakfı, Köksal Eğitim Vakfı (KEV ), Lokman Hekim Sağlık Vakfı, Patika Derneği, TEMA Vakfı, Tohum Otizm Vakfı, Türk Eğitim Vakfı (TEV), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Young Guru Academy (YGA) olmak üzere 13 STK ve Adım Adım'ın yüzlerce gönüllü koşucusu, 7. Eker I Run’da iyilik peşinde koşacak…

Eker I Run, spor yaparak sağlıklı kalmayı ve spor ile iyiliği aynı platformda buluşturmak isteyen herkesi www.ekerkosu.com adresinden kayıt olmaya, sanal koşu festivalinin bir parçası olmaya davet ediyor.